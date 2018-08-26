Bakırköy Sürücü Kursu: Doğan Sürücü Kursu

Doğan sürücü kursu, Bakırköy’de en ucuz fiyatlarla hizmet veren sürücü kursudur. Uygun fiyatlarla ehliyet sahip olmak isteyen sürücü adayları, diledikleri ehliyet türünde kurs hizmetinden faydalanabilir.

Profesyonel eğitmenler tarafından verilen dersler, farklı araç seçenekleri, videolu dersler, zaman ve yer seçimi imkanları ile Doğan Sürücü Kursu, ehliyet alma sürecini sizler için kolaylaştır.

Uygun Fiyatlarla Kaliteli Hizmet

Bakırköy Sürücü Kursu olan ve hizmet kalitesi ile kendinden sıkça söz ettiren Doğan Sürücü Kursu sayesinde dilediğiniz fiyatlarla istediğiniz ehliyet türüne sahip olabilirsiniz. Doğan Sürücü Kursu, adaylara eğitim süresi boyunca uygun fiyatlı ehliyet kursu hizmeti kapsamında toplamda 46 saatlik direksiyon ve teorik ders imkânı sağlar. Ayrıca ders gün ve saatleri ise adaylar tarafından belirlenebilir.

İstanbul sürücü kursları içerisinde uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunan sürücü kursu arayan adaylar için Doğan Sürücü Kursu farklı hizmetler sunar. İstanbul’da ve Bakırköy çevresinde yer alan birçok sürücü kursundan farklı olarak geniş hizmet paketlerine sahiptir. Sürücü adayları motor ve araç tekniği dersleri ile ehliyet alacağı sınıfa ait araçları bizzat yakından inceleyerek araçlar hakkında daha fazla bilgiye sahibi olabilir. Bunun yanı sıra adaylar, trafik ve çevre dersleri sayesinde trafikte yer alan somut nesneleri yakından tanır. Bu sayede trafik hakkında daha fazla bilgiye sahip olur. İlk yardım dersleri ile sürücü adaylarına kaza anından gerekli olan ilk yardım yöntemlerini öğreterek can güvenliğini nasıl sağlayacakları hakkında bilgi verir. Son olarak verilen direksiyon dersleri ile adaylara araç kullanımı öğretilirken sürüş eğitimi de verilir.

Profesyonel Eğitmenler ile Direksiyon Dersleri

Doğan Sürücü Kursu, sürücü adaylarına verdiği eğitimleri profesyonel eğitmenlerden destek alarak verir. Uzman kadrosu sayesinde trafik bilgisinden araç sürüşüne kadar sürücü kursunun vermesi gereken tüm eğitimleri adaylara sunar. Ayrıca farklı anlatım teknikleri ile tüm eğitim aşamalarını en basite indirgeyerek kolay öğrenim fırsatı sunar. Ehliyet kursu, sahip olduğu farklı araç modelleri ile adayların en rahat edebileceği araçla direksiyon eğitimi almasına imkân tanır. Dileyen adaylar videolu eğitim imkânı sayesinde dersleri, hazırlanan videolar üzerinden takip edebilir. Yer ve zaman seçme imkânı sayesinde özellikle çalışan sürücü adayları için büyük kolaylık sağlar. Adaylar, ders saatlerini ve günlerini kendileri için en uygun zamana ayarlayabilir.

Ehliyet Sahibi Olmak Artık Çok Kolay!

Doğan Sürücü Kursu ile ehliyet sahibi olmak artık çok kolay! 30 yıllık tecrübesi ve profesyonel eğitmenlerin yer aldığı uzman kadrosu ile Doğan Sürücü Kursu, ehliyet alırken sahip olmanız gereken tüm donanımı uygun fiyatlarla sizlere sunar. A Sınıfı, A1 Sınıfı, A2 Sınıfı ve B Sınıfı ehliyet türlerine, profesyonel eğitim ve bütçenize uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 46 saat süren teorik ve teknik eğitim sayesinde tüm sınavlardan geçer puan alarak ehliyetinize kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Profesyonel Sürücü Kursu Arıyorsanız Tek Adresiniz;

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