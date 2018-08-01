Bakım parası alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Bakım parası alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bakım parası alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Hasta, engelli ve yaşlılara bakan aile yakınlarına evde bakan kişilere ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Şimdi binlerce kişi hasta bakıcı tek bir sorunun yanıtını merak ediyor. Bayramda emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve ödemenin tarihleri Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenmişti. Yakınlarına evde bakan binlerce hasta bakıcı 1000 liralık bayram ikramiyesinin kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Peki bakım parası alanlara Kurban bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

BAKIM PARASI ALANLARA KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Evde hasta, yaşlı ve engelli yakınlarına bakan kişiler bakım parası alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusuna yanıt bekliyor. Devletin bayram ikramiyesi olarak başta emeklilere dağıttığı 1000 liralık bu ikramiyenin kendilerini kapsayıp kapsamadığını araştırıyorlar. Peki bakıcılara ikramiye verilecek mi? Konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı. Eğer bir son dakika gelişmesi olursa sizlere duyuracağız.

DEVLET BAKIMI ÜSTLENENLERE HER AY MAAŞ ÖDÜYOR

Devlet, başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen kişilerin bakımını üstlenenlere her ay maaş ödüyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor.

BAKIM ÜSTLENENLERE NE KADAR MAAŞ ÖDENİYOR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1085.5 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?



Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL

BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİYOR?



Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

Kaynak: Ajanslar