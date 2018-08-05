Bakanlıktan şehit eşine 'icra tebligatına' müdahale!

İçişleri Bakanlığı, şehit eşine 'icra tebligatı' haberlerine ilişkin, "İçişleri Bakanlığımız, oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından, "Şehit eşine icra tebligatı" gönderildiğine ilişkin haberlerin ardından "hukuki durumun sonucunu ortadan kaldıracak girişimde bulunulduğu" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta basında ve sosyal medyada "Bakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatı" başlıklı haber ve yorumların yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün nakdi tazminat komisyonunca 12 Ağustos 2015'te şehidin kanuni mirasçılarına ödeme yapılması kararı alındığı ve ödenecek miktarın eksiksiz olarak belirlenerek, ödendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanuni mirasçılarına ödeme o günkü şartlar üzerine gerçekleşmiştir. Ancak kanuni mirasçılarının akabinde verdiği dilekçe üzerine yasal bildirimde bulunulmuştur. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin hak ve hukuku Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan saygıdeğer ailelerinin mağduriyetlerine hiçbir zaman meydan verilmemiştir, verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığımız oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur."

İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu haberlerde 3 yıl önce teröristlerin açtığı ateş sonuçu şehit olan polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın, eşi Özay Sercan'a fazla tazminat ödendiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından bildirimde bulunulduğu iddia edilmiş, ailenin bu parayı geri ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine icra takibi başlatttığı belirtilmişti.

Kaynak: AA