Bakanlık duyurdu! O hekim açığa alındı
Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.
Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı.
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Güncel29 Temmuz 2018 19:39Beyaz kod ne demek? Nedir ve niye verilir?Giresun'da meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlar beyaz kod nedir sorusuna cevap arıyor. Ajanshaber Beyza kod niye verilir ve nedir sorularını cevapladı.
Güncel29 Temmuz 2018 16:48Yaşlı adam gözaltına alınırken öldü: Doktora ve polislere soruşturma açıldıBakan Soylu, Giresun'da tartıştığı doktorun beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken kalp krizi geçirip ölen yaşlı adamın ailesini aradı.
Kaynak: Ajanslar