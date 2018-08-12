Bakanlık duyurdu: Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığından, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Roni-Munzur" kod adlı sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin olduğu bildirildi.

Tunceli Pülümür kırsalında 1'i kırmızı listede 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu 'Roni Munzur' kod adlı Mahmut Laçin'in de öldürüldüğü belirlendi.

PANZER KEMAL'İN YERİNE GETİRİLDİ!

Laçin'in Nisan ayında etkisiz hale gerilen kırmızı listedeki terörist 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği ortaya çıktı.

Öldürülenlerden biri sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin, 4 Nisan 2018’de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürülen sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Panzer Kemal kod adDevam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edilmiştir. lı Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar