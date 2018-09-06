Bakanlık açıkladı: Yurtlara zam yapılmayacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarla ilgili olarak açıklama yaptı.

"ZAM YAPMAYACAĞIZ"



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA