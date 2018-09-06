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06 Eylül 2018 14:35 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2018 15:07

Bakanlık açıkladı: Yurtlara zam yapılmayacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıkladı: Yurtlara zam yapılmayacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarla ilgili olarak açıklama yaptı.

"ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.


Kaynak: AA

Etiketler: YURT


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