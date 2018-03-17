Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
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