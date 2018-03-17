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17 Mart 2018 12:27 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 14:53

Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk

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Etiketler: çiftlik bank


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