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14 Mayıs 2018 21:42 | Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018 22:30

Bekir Bozdağ açıkladı! 3 gün ulusal yas ilan edildi!

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ: 'Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.' dedi.

Bekir Bozdağ açıkladı! 3 gün ulusal yas ilan edildi!


Kaynak: AA

Etiketler: Bakanlar Kurulu


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