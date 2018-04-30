Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapacak.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağı bildirildi.



Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Toplantı sonrası açıklamanın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yerine Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar