Bakandan öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık." dedi.

Yılmaz, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini belirtti.

Gençleri milli ve yerli değerlerle donattıklarını anlatan Yılmaz, geleceğin teminatı gençleri kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

Gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini anlatan Yılmaz, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti.

İmam hatip liselerinde program çeşitliklerine gittiklerini ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış olup bu sayı öğrencilerin yüzde 39,5'ine tekabül etmektedir." diye konuşu

Yılmaz, bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük yatırımını beşeri sermayeye yaptığını anlattı.

Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarını anlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık. Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı."

Yükseköğretimde kızların okullaşma oranının 3 kattan fazla arttığını belirterek, kızların eğitildiği zaman toplumun eğitildiğini kaydetti.

- Eğitimde kalite hedefi

İlk defa şartlı eğitim yardımı başlattıklarını anımsatan İsmet Yılmaz, "Eğitimde kaliteyi yakalamak istiyoruz. Kaliteli bir eğitim için öğrencilerin okula devam etmesi şart. Annelere diyoruz ki eğer evlatlarınızı düzenli olarak okula gönderirseniz her erkek öğrenci için hesabına 35 lira kız öğrenciler için 40 lira yatıracağız dedik. Bu zamana kadar 25 milyon liradan fazla öğrencimizin annelerinin hesabına 6 milyar liradan fazla para yatırdır. Ne için? Kaliteli eğitim için." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini de istediklerine değinen Yılmaz, kendi zamanlarında da süt tozunun dağıtıldığını ancak bunun ABD ürünü olduğuna değindi.

Türkiye'nin nerden nereye geldiğini görmek için bu ayrıntıya bakılmasının bile yeterli olacağına değinen Yılmaz, "Kendi evlatlarının beslenmesi için kendi çiftçisi süt üretemiyor, yetiştiremiyor. Ama şimdi kendi çiftçimizin yetiştirdiği sütleri kendi evlatlarımıza veriyoruz. Hatta süt tozu olarak Afrika ülkelerine biz yardım eder hale geldik. Nereden nereye geldik. Yardım alan Türkiye'den yardım eden konuma geldik. Bu kapsamda 6 milyon evladımıza süt dağıtıyoruz. Yine kuru üzüm de dağıtıyoruz." sözlerine yer verdi.

Sempozyuma Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA