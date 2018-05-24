Bakan'dan bilet fiyatları sorusuna yanıt

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Döviz kurlarında yaşanan spekülatif artışın uçak ve tren biletlerine yansıması olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Döviz kurlarının uçak ve tren biletlerine bir yansıması olacak mı?” sorusuna,

“Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil.Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu” diye cevap verdi.

'Böyle bir beklenti içine kimse girmesin'

Hiçbir zaman günübirlik veya bir aylık verilerle hareket etmediklerini dile getiren Bakan Arslan,”Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin.”dedi.

Kaynak: Ajanslar