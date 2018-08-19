Bakan Varank TÜBİTAK'ın gözlem şenliğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın Antalya Saklıkent'teki 21. Ulusal Gözlem Şenliği'ne katılarak gözlem yaptı, gözlemlediği gök cisimlerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'teki 21. Ulusal Gözlem Şenliği'ne katıldı.

KATILIMCILARLA GÖZLEM YAPTI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından etkinlikle ilgili şunları paylaştı: "TÜBİTAK 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde gençlerimiz ve aileleriyle birlikte ay, yıldızlar ve gezegenleri gözlemledik. Şenliğimizi, 2050 rakımlı Antalya Saklıkent’te tüm gökbilim meraklılarının katılabileceği uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek için çalışmalara başladık."

GÖZLEMLEDİĞİ GÖK CİSİMLERİ



Öte yandan Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük teleskobu TÜBİTAK TUG teleskobuyla gözlemlediği cisimlerin de fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: AA