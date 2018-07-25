Bakan Varank gençlerin imdadına yine yetişti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alanındaki sorunları sosyal medyadan duyuran gençlerin problemlerini hemen çözüme kavuşturuyor.

Türkiye'nin yeni yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflenen; bürokrasi yavaşlığından kurtulmayı ve hızlı adım atmayı en iyi uygulayan bakanlardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

GENÇ MUCİTLERİN İNTERNET SORUNUNU ÇÖZDÜ



Dün Twitter hesabından bakanlığın himayesiyle kurulan Deneyap atölyelerinde gençlerin teknolojik çalışmalarını paylaşan Mustafa Varank'a o atölyelerdeki gençlerden biri "Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şuan internetimiz kesilmiş." diyerek sorununu bildirdi.

Bu tweete "Sorun çözüldü mü?" diye karşılık veren Varank'a gençler "Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var.Daha çok çalışacağız." diyerek teşekkür etti.

AR-GE LABORATUVARININ KAPATILMASINI ENGELLEMİŞTİ



Öte yandan Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AR-GE Laboratuvarı'nın kapatılmasını engelleyerek üniversitelilerin çalışmasına yardımcı olmuştu.

Eğitim 13 Temmuz 2018 21:02 Ar-Ge laboratuvarı kapanacaktı: Bakan Varank engelledi!Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir döneme geçen Türkiye'de bürokrasiden kurtulmanın, hızlı ve etkin adımlar atmanın ilk meyveleri alındı.

Kaynak: Ajanslar