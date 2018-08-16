Bakan uyardı kaçak sigaralara dikkat: Terör örgütüne destek olmayın!

Kaçak sigaraların terör örgütü PKK'nın elinden geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu, uyuşturucu ticaretinden de 1,5 milyar dolar gelir elde ettiklerini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'ne katıldı.

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ve terör ticaretinin doğrudan merkezinde olan bir coğrafi konumda bulunmasının talihsizlik olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK UYUŞTURUCUDAN 1,5 MİLYAR DOLAR KAZANDI"



"Özellikle uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olarak tahmin edildiğini çeşitli vesilelerle ifade etmiştim.

"KAÇAK SİGARA DİREKT TERÖRE GİDİYOR"



Sadece uyuşturucu ticaretini düşünmeyin, aynı zamanda ülkemize giren kaçak sigaraların da PKK'nın elinden geçtiğini en önemli veri olarak elimizde tutmak durumundayız. Türkiye'den alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamaktadır.

"AFGANİSTAN DÜNYANIN AFYON TARLASI"



Doğumuzda Afganistan var ki dünyanın afyon tarlası... Yıllık 9000 bin ton afyon üretiyor, bunun yarısı eroine dönüştürülebiliyor ve Afganistan'da sadece 425 tonu eroine dönüşüyor. Geri kalanı dışarıya gidiyor. Türkiye bu afyon ve eroinin Avrupa'ya sevk güzergahının tam ortasında ve bunun ciddi bir kısmı, Türkiye'de kalmaktadır."

Orta Doğu kaynaklı göç meselesinin kendi içinde "uyuşturucu iletim kanalı" açtığını vurgulayan Soylu, düzensiz göçmenlerin uyuşturucuyu yolculuklarını finanse etmek için taşıdıklarını belirtti.

Kaynak: AA