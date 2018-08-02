Bakan Soylu'dan manidar tepki: Amerika'da bir malımız var; FETÖ

ABD yönetiminin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararından sonra Bakan Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir açıklamada bulundu. Soylu: "Amerika'da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız. Alacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.

SKANDAL KARARA İKİ BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HERHANGİ BİR ÜLKEDE TEK BİR KURUŞ PARAM YOK'

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter üzerinden yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." yorumunu yaptı.

Kaynak: Ajanslar