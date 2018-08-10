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10 Ağustos 2018 22:20 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2018 22:23

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'a destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dolar ile ilgili olarak "Her şeyin farkındayız. Bu süreçten Türkiye'miz, milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak" dedi.

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'a destek

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve döviz fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''YENİ EKONOMİ MODELİMİZ BAŞARILI OLACAK''

Soylu, "Her şeyin farkındayız. Bu süreçten Türkiye'miz, milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır. Kazanacağız" paylaşımını yaptı.

Yeni Ekonomi Modeli belli oldu: Bakan Albayrak beklenen açıklamayı yapıyorEkonomi10 Ağustos 2018 14:30Yeni Ekonomi Modeli belli oldu: Bakan Albayrak beklenen açıklamayı yapıyorHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklaması büyük bir merakla bekleniyordu. Albayrak yeni ekonomi planını açıkladı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: yeni ekonomi modeli


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