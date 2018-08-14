Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkldı

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamalarda "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz günü astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'e bağlı Kalene üs bölgesine helikopterle gitti. Bakan Soylu, burada incelemelerde bulundu.

''SON YILLARIN EN DÜŞÜK RAKAMI''

Süleyman Soylu, Hakkari'de askeri üs bölgelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz."

Kaynak: Ajanslar