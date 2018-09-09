Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barındığı Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret ettiği sırada 2 yılda 245 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü de açıkladı.

Hatay’ın Suriye’ye sınır ilçesi Yayladağı’ndaki konaklama merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada mültecilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Soylu’ya eşi Hamdiye Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer eşlik etti. İçişleri Bakanı oylu, yaptığı açıklamada "245 bin 300 Suriyeli kardeşimiz 2 yılda geri döndü" dedi.

'EN ÖNEMLİ GÖÇ OLAYLARINDAN BİRİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Sosyolojik açıdan en önemli göç olaylarından birisi ile karşı karşıyayız. Bu millet tarihi başarının altına imza atmıştır. Bugün de yine aynı mesele, İdlib ve çevresinde oluşturulmaya çalışılıyor. Devletimiz bu konudaki tavrını hem toplantılarda hem dünyaya seslenmelerinde, hem de değerlendirmelerinde açıkça ortaya koymaktadır. Bizim derdimiz insaniyettir. Bundan vazgeçmeyeceğiz.

''UMUDUMUZ ODUR Kİ VAZGEÇİLECEKTİR''

Burada oradan başlayacak bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait değildir. Açık ve net... Gerekli tedbirlerimizi aldığımızı söylemek isteriz. İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da Türkiye'yi de orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranış modellerinden vazgeçilsin isteriz. Umudumuz odur ki vazgeçilecektir. Dünyada güç göstermek isteyen ülkelerin arenası mazlum insanların memleketleri olmamalıdır. Burada güç sadece silah ve para ile sağlanabilecek bir hadise değildir. Gücü veren Allah'tır. Sabırla üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir göç yönetimi ortaya koyduk. Bunu istismar etmek isteyenler oldu. Ve biz kurtuluş mücadelesinde hangi milletlerin kollarındaki bilezikleri satarak gönderdiklerini biliyoruz. Geçmişimizi unutmadık asil bir milletiz. Yardım edenleri unutmayız.

''BAŞLARI ÖNE EĞİKTİR''

Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. İşin tiyatrosundalar. Bunu herkes biliyor. Bizim tüm Avrupa neredeyse 5'te 1'imiz kadar tüm Avrupa topraklarına yayılmış olan Suriyeli göçmenler konusunda aldıkları tavırlar ortadadır. Bizim sadece kendi sınırlarımızda değil, sınır ötesinde ortaya koyduğumuz irade de ortadadır. Bu süreç elbette arzu ettiğimiz ölçüce neticelenecektir. Orada huzur ortamı olduğu itibaren nasıl Fırat Kalkanı bölgesinde geri dönüş söz konusu olmuşsa, aynı şekilde oradaki her huzura kavuşulan bölgede geri dönüş olacaktır.

Kaynak: Ajanslar