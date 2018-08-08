Bakan Soylu duyurdu: Maddi kayıpları devlet karşılayacak

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu "Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak" dedi.

Sel felaketinin ardından Ankara’dan uçakla Giresun-Ordu Havalimanı’na giden Bakan Süleyman Soylu’yu, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer ilgililer karşıladı. Helikopterle, selin büyük zarara neden olduğu Ünye ilçesine hareket eden Soylu, Vali Yavuz’dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

''CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI AÇIK VE NET''

Soylu, helikopterin indiği Ünye Limanı’ndan, Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Samsun-Ordu karayoluna hareket etti. Bu alanda incelemelerde bulunan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır” dedi.

Kaynak: Ajanslar