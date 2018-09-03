Bakan Selçuk açıkladı: Büyük çaplı projeler başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulunurken "Öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatacağız" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışında konuştu.

''ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENİNDEN BEKLEDİĞİ SEVGİ VE SAYGIDIR''

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarının satır başları:

Aslolan bulut değil gökyüzü olmaktır. Bulutlar ne olursa olsun öğretmen, çocuğun hakkını koruyan kişidir. Çocuğun hakkı pazarlık konusu olamaz, olmamalı. Öğrencinin, öğretmeninden öncelikle beklediği sevgi ve saygıdır. Çocuğun hayatına dokunmak, onunla her gün göz göze gelmek, onun hayatında çocuk diliyle söylersek, kocaman yer sahibi olmak. İşte öğretmenlik dediğimiz tam da böyle bir şey. Hükmedici bir öğretmen olmak yerine kolaylaştırıcı bir rehber olarak, öğretmeyi tercih edin.

'BÜYÜK BİNALAR DEĞİL, İYİ İNSANLAR VERİYOR'

Toprak ya da bahçıvan olacağız. Toprak yerine bahçıvan olursak, şurayı değiştirelim, burayı değiştirelim diye çocukla ilgilenme vakti olmayabilir. Öğretmenin omuzlarında yükselmeyen sistemin tarihte yeri yok. Güzel Türkiyemizin dört bir köşesinde güzel işler yapacaksınız. Milli Eğitim Bakanı olduğum kadar sizin meslektaşınızım, içinizden biriyim. Bütün hayatını bu mesleğin ilerlemesine adamış biri olarak karşınızdayım. Biz Batıyız, Kuzeyiz, Güneyiz, Doğuyuz. Dört cepheye birden bakması gereken insanlarız.

İyi eğitimi büyük binalar değil, iyi insanlar veriyor. Salonun ana girişinde, “İnsan, insanın gölgesinde yetişir sözü karşılıyor.” Güçlü bir şahsiyet söz konusuysa, güçlü şahsiyeti olan talebeler yetişecektir. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değil, öğretmenin kendi olgunlaşma yolculuğu ve yolcunun kendisi de çocuklar değil, esasan öğretmendir. Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimiyle doğrudan doğruya etkili.

''ÇOCUKLARI ÇİFT KANATLI YETİŞTİRECEĞİZ''

Deneyimli öğretmenler, sınıfa ilk gelince gözüne gözü değmeden derslerine başlamazlar. Çocuklarımızı çift kanatlı yetiştireceğiz. bunlardan biri bilim, öbürü erdem, ahlak. Bir işi yaparken nasıl yapacağımızı tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Öğretmenlerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız. Bu sadece bilimsel çalışmalar anlamında değil, öğretmenliğin binlerce yıldır değişmeyen, sanat, ustalık yönü var. Çocuğa gülümsemenin, merhametin adı aslında sanattır. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri olan bir iştir. Hepimiz bunun sonunda öğrenmeye devam ediyoruz.

18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmenimiz yok. Bunlar mevzuattaki rakamlar. Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın “Gözetimsiz sınav yapıyoruz” desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun. Bu hayalleri gerçekleştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir paradigma içinde olduğunu yavaş yavaş hissediyorsunuz. Ekim’de yapacağımız sunuşumuzda da bunu detaylarıyla izah edeceğiz.

''DÖNÜŞÜM KOLAY OLMAYACAK''

1970’lerden beri eğitim sisteminin istikametinde bir değişiklik, kayıp var. Bugünlerde daha önemli bu. Bizim için günlük operasyonlarla, şu uygulamayı değiştirelim, iki-üç basamaklı olsun gibi bir dönüşüm değil bu. Çok daha büyük. Sistemin tümüyle dönüştürülmesi gereken bir durumdan söz ediyorum. Türkiye’nin imkanları giderek artıyor. Talim Terbiye Kurulu’ndaki (TTK) görevim sırasında öğretmen, öğrenci sayısı konusunda hayal ettiğim birçok şey aslında bugün var. Çok mesafe almışız. Bunu dönüştürmenin zihniyet kısmındayız. Eğer sizin katkınız, desteğiniz olursa zihniyetin dönüşmesi çok daha kısalacak. Bu çağ bize ilginç mesajlar da veriyor. İnsanı araçlarda zengin, amaçlarda yoksul kılan bir çağda yaşıyoruz. Doğayı yok etmek, uygarlık oldu bu çağda. Biz millet dediğimizde sadece insanlardan bahsetmemeliyiz, kurdu, kuşu, ormanı hepsini milletin içinde ele almalıyız. Bir soru sorma zaruretimiz var: Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı ve gayreti içindeyiz. Bilimi, toplumumuzun hayrı için kullanmak gerekliliği var. Mevcut uygarlığın bilimle, akılla yükselen değerleri var. Dünyadaki dördüncü büyük kırılmayı kavrayamazsak büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mümkün.

''KARARLI BİR ÖĞRETMEN KİTLEMİZ VAR''

Kararlı bir öğretmen kitlemiz var. Bunun için mutluyuz. Bir dil kurmak zorundayız. Bunu yapmazsak kavram oluşturamayız. Kendimizi özgürleştiremeyiz. Okullarımızın atölyelerle zenginleşmesi çok önemli. Bilgiden üretime dönen bir eğitime ihtiyacımız var. Bilgimiz gerçekten fazla, ancak bunun görgüye dönüşmesinde sıkıntılar yaşıyoruz. Devasa bir sistemde bu değişiklik, dönüşüm nasıl olacak? Elbette kolay olmayacak. O yüzden zamana ihtiyacımız var. Bizden acil, köklü değişiklikler beklemeyin derken, anlatmak istediğim bu aslında.

'TARTIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

150 ülkeden daha fazla sayıda öğrenci sayımız var. Hakkını verdiğimizde bu büyük bir nimet, veremediğimizde de büyük bir külfetin işareti. En küçük bir değişiklik binlerce öğretmenimizi, öğrencimizi etkiliyor. Ekip olarak nasıl yapacağımızı biliyoruz. Uzun yıllardır Türkiye’de oluşmuş birikimler var yeter ki, öğretmenlerimizin desteği olsun. Öğrenmeyi bırakmasınlar. Bu bağlamda da mesleki çalışma programını sizlere ulaştırdık. Kısmen zenginleştirmeye çalıştık. Ancak eminim önümüzdeki yıllarda öğretmen eğitiminden ne kastettiğimizi daha net, belirgin şekilde göreceksiniz.

Birçok videolarla da karşılaşacaksınız. Bir arada hep birlikte ekip olarak yaparsanız mutlu olurum. Birbirimizden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Sizin bunu yapmanız halinde, bu sistemin yükselmesi çok zor değil. Öğretmen Ziya Selçuk olarak yanınızdayım. Hep arkanızda bir destek olarak bulunacağım. Hiçbir görüş, ideolojik ayrılık çocukların hakkını teslim etmekten bizi alıkoymamalı. Ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için buna ihtiyacımız var. Geldiğimiz günden beri ne karar alıyorsak, sahadan öğretmen, yönetici arkadaşlarımızı davet edip buraya çağırıyoruz. Alacağımız her kararı paylaştığımızda tartışma ihtiyacımız var. Bunlar sonucunda daha güzel, daha pratik çözümler üreteceğimizin farkındayım.

Kaynak: Ajanslar