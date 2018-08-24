Bakan Pakdemirli elde kalan kurbanlıkların alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli elde kalan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu'na satabileceklerini açıkladı. Pakdemirli, "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." şeklinde konuştu.

"Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor." diyen Pakdemirli, "Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar