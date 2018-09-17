Bakan Pakdemirli duyurdu: Adnan Menderes Müzesi kuruluyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ziyaret için gittiği Aydın'da merhum Başbakan Adnan Menderes Müzesi yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, balık organize sanayi, sera ve organize sanayi bölgeleriyle gıda serbest bölgenin kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını açıkladı. TZOB Ege Bölge Toplantısına katılmak için geldiği Aydın’da yaptığı konuşmasına merhum Başbakan Adnan Menderes ve oğlu Aydın Menderes'i anarak başlayan Bakan Pakdemirli, babası Ekrem Pakdemirli'nin Aydın Menderes'e öğretmenlik yaptığını anımsattı. Pakdemirli, ailesinin en kıymetli eşyasının ise Berrin Menderes'in annesine armağan ettiği gümüş şekerlik olduğunu hatırlattı.

MÜJDEYİ VERDİ

Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılması planlanan Adnan Menderes Müzesi'nin yeri için müjde veren Bakan Pakdemirli, "Vali Bey, bizden müze için yer istedi. Yetki de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda. Ben de kendisine dedim ki ‘doğru insana, doğru aileye bu işi sordunuz.’ Tarım ve Orman Bakanı olarak, bu işi yapmak bizim boynumuzun borcudur. Buradan da müzenin müjdesini vermiş olalım. Annemden şimdi o müzeye gümüş şekerliği isteyeceğiz. İnşallah nesiller boyu o şekerlik, müzede Menderes ailesinin hatıratı olarak sergilenir” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAK

Aydın’da balık organize sanayi, sera ve organize sanayi bölgeleri ile gıda serbest bölgenin kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, “Balık organize sanayi Bölgesi ile ilgili Valimizden bir talep geldi. Onun da müjdesini veriyorum. Balık organize sanayi bölgesi ile ilgili gerekli çalışmayı başlatıyoruz. ÇED süreçlerini hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Organize Sera Bölgesi ile ilgili gene müjdemiz var. Balık organize sera bölgemiz de, organize sanayi bölgemizde, gıda serbest bölgemiz de olacak. İnşallah burada, hiçbir sıkıntı kalmayacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar