Bakan müjdeyi verdi: O ilçeye havalimanı geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Çeşme Alaçatı civarında hem özel jetleri ağırlayabileceğimiz hem eğitim uçuşlarını ayarlayabileceğimiz ve charter seferlere hizmet verecek bir havalimanı yapacağız" dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin, "İşler tamamen rayına oturmuş durumda, bu çalışma hızıyla 17 Temmuz'da bu apronu ve ilave taksi yollarını hizmete sunmuş olacağız. İzmir ve İzmirlilerin ihtiyacını görmek adına Adnan Menderes Havalimanı'nı her gün büyütüyoruz" dedi.

Arslan, Adnan Menderes Havalimanı ilave apron ve taksi yolu genişletme çalışmalarını yerinde inceledi, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasının İzmirlilere hizmet etmek adına önemli bir çalışma olduğunu belirten Arslan, sürecin gayet güzel ilerlediğini, İzmir'in sıcak ikliminin kışın da çalışmaya izin verdiğini söyledi.

Havalimanının 1987 yılında yapıldığını dile getiren Arslan, "O zamanki toplam sahası 8 milyon 230 bin metrekareydi. 2006'da yaptığımız ilave dış hatlar terminalini 125 milyon avroluk harcamayla hizmete verdik. 2014'te dış hatlar terminalini yaklaşık 250 milyon avro yatırımla gerçekleştirdik. İç ve dış hatlar terminalinin büyüklüğü 310 bin metrekare, 108 bin metrekaresi dış hatlar olmak üzere" dedi.

İç hatlar terminalinin önceki kapasitesinin yılda 1,5 milyon yolcu olduğuna, bugünse 20 milyon yolcuya hitap edecek bir iç hatlar terminalinin hizmet verdiğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde yılda 4 milyon yolcuya hizmet eden dış hatlar terminali varken şimdi yılda 10 milyon yolcuya hizmet edebilir hale geldi. Bu da uzunca süre yeterliliğini koruyacağı, ihtiyaca cevap verebileceği anlamına geliyor. Şu anda apronumuz 180 bin metrekareden 339 bin metrekareye çıkarılmış oldu. Bu yaklaşık 2 katı demek. 21 uçak park kapasitesine sahipken bugün itibariyle 37 uçak park kapasitesine sahip. Apron, taksi yollarıyla birlikte alan 716 bin metrekareye çıkmış olacak ve aynı anda 58 uçağı park edebilir duruma gelmiş olacağız."

Arslan, iç hatlar terminalinin yılda 20 milyon yolcuya hizmet edebileceğini yineleyerek, terminal binasına ait 83 bin metrekare otopark bulunduğunu ve bunun 2 bin 523 aracın aynı anda park edebilmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Dış hatlarda da terminale ait otoparkın 69 bin metrekare olduğu bilgisini veren Arslan, yapımı devam eden, ihale aşamasında işler bulunduğunu, bu işlerin bedelinin de 100 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Bakan Arslan, ilave apron, ilave taksi yolunun da 71 milyon liraya ihale edildiğini ve yüzde 45 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "İşler tamamen rayına oturmuş durumda, bu çalışma hızıyla 17 Temmuz'da bu apronu ve ilave taksi yollarını hizmete sunmuş olacağız. İzmir ve İzmirlilerin ihtiyacını görmek adına Adnan Menderes Havalimanı'nı her gün büyütüyoruz" diye konuştu.

ALAÇATI HAVALİMANI

Yapımına geçmişte başlanılan ancak tamamlanamayan işlere de devam ettiklerini söyleyen Arslan, Çeşme Alaçatı Havalimanını da bu kapsamda ele alacaklarını dile getirdi.

Kente ikinci bir havalimanı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Çeşme Alaçatı civarında hem özel jetleri ağırlayabileceğimiz hem eğitim uçuşlarını ayarlayabileceğimiz ve charter seferlere hizmet verecek bir havalimanı yapacağız. İhale sürecini başlattık. 20 Nisan tarihi itibarıyla yap-işlet-devret metoduyla yaptığımız çeşme Alaçatı Havalimanı'nın ihale tekliflerini almış olacağız. 25 yıl işletme şartıyla 24 ay da yapım süresi olmak üzere ihale kriterimiz var. Yap-işlet-devret metoduyla kim alırsa cirodan pay ayırmak suretiyle İzmirlilere, Çeşmelilere hizmet verecek."

Kaynak: AA