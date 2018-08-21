Bakan Kurum'un ilk bayram ziyareti kimsesiz çocuklara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Konya'da Selçuklu ilçesindeki Haciveyiszade Camisi'nde kıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay ve Mevlana sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla bayramlaştı.

Kurum, bayram namazını kılmak için Selçuklu ilçesindeki Haciveyiszade Camisi'ne geldi. Kurum'a Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Bayram namazını kılan ve ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinde bayram namazı kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını, bayramların ülkedeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Kurum, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir, birlik, beraber olduğunuzda bileğinizi kimse bükemez. Türk milleti olarak bütün dünyada en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes zaten açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2023’e 2053’e, 2071’e emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın." diye konuştu.

Şehit ve gazilere şükranlarını ileten Kurum, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Camiden ayrıldıktan sonra ilk bayram ziyaretini kimsesiz çocuklara yapan Kurum, Karatay Sevgi Evleri'nde çocuklarla kahvaltı yaptı, bayram hediyesi ve harçlığı dağıttı.

Çocukların her biriyle tanışıp sohbet eden Kurum, 15 Temmuz Gazisi Halit Şener'i Karatay'daki evini ziyaret etti.

Ardından Mevlana Sevgi Evleri'ndeki kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Kurum, şiirler okuyan, şarkılar söyleyen çocuklara bayram harçlığı ve hediye verdi.

Kurum, sonrasında Karapınar ilçesine geçti.