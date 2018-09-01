Bakan Kurum'dan Foça için açıklama geldi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize yayılan akaryakıt ile ilgili sızıntının kontrol altına alındığını söyledi.
Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistanuyruklu G.P.'nin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı.
Güncel31 Ağustos 2018 16:14Foça sahili petrole bulandıİzmir'in Aliağa ilçesinde, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi.
Kaynak: Ajanslar