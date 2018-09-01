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01 Eylül 2018 12:56 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2018 13:23

Bakan Kurum'dan Foça için açıklama geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize yayılan akaryakıt ile ilgili sızıntının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Kurum'dan Foça için açıklama geldi!

​Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistanuyruklu G.P.'nin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi.

Bakan Kurum'dan Foça açıklaması

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı.

Foça sahili petrole bulandıGüncel31 Ağustos 2018 16:14Foça sahili petrole bulandıİzmir'in Aliağa ilçesinde, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: foça


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