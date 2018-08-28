Bakan Kurum yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye için Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını basın toplantısıyla açıkladı.

Gayrimenkul sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da desteğiyle "Türkiye için Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanya hazırlanıyor.

ONLARCA FİRMA KAMPANYAYA DAHİL OLUYOR

Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil oluyor.

FAİZLER ÇEKİLECEK



Firmalar bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Diğer bir önemli hamle de indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10’a çekilmesi kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

- Kampanyaya tüm inşaat firmaları katılıyor.

- 29 Ağustos'ta başlayacak kampanya 31 Ekim'e kadar sürecek. 100 bin konutu içeriyor.

Detaylar geliyor....

Kaynak: Ajanslar