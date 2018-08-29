Bakan Gül Pendik'teki olayla ilgili müfettiş görevlendirdiğini açıkladı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

İstanbul Pendik'te bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmiş, olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.B., serbest bırakılmıştı.

Yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan B.B., bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İHMAL SORUŞTURMASI



Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Güncel 27 Ağustos 2018 16:05 Pendik'te parkta oynayan çocuklara 'uyarı' kurşunu!Pendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan çocuklardan biri olan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı.

Gündem 28 Ağustos 2018 17:54 Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan zanlı tutuklandıİstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı. İddiaya göre sitenin yakınındaki apartman dairesinde Barış B. bağırarak parkta oynayan çocuklara ateş açtı.

Kaynak: AA