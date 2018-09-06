Bakan Gül Brunson davası hakkındaki gelişmelere açıklık getirdi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin af talebive Brunson davasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin af talebine ilişkin, “Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

BRUNSON AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Brunson davasının savcısının değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.

FETÖ DAVALARI

Gül, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik için şöyle konuştu: "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203'ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar