Bakan Gül Azerbaycan'da

Adalet Bakanı Gül:

"O tarihten itibaren (15 Temmuz 2016) tüm yargı organları terör mensuplarının iadesiyle ilgili yoğun çaba içine girdi. Maalesef bazı ülkeler gereken desteği vermedi fakat Azerbaycan bu hususta gereken adli iş birliğini yerine getirdi"



Azerbaycan İçişleri Bakanı Usubov:

"Teröre karşı mücadelede artık saldırı konumunda olmanız memnuniyet vericidir. Onlara göz açtırmıyorsunuz"



Azerbaycan Başsavcısı Garalov:

"FETÖ ile mücadele konusunda Türk meslektaşlarımızla sıkı iş birliği içindeyiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında bazı ülkelerin, terör mensuplarının iadesi konusunda gereken desteği vermemesine rağmen Azerbaycan'ın gereken adli iş birliğini yerine getirdiğini belirtti.

Gül, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Başsavcı Zakir Garalov ile görüştü.

Bakan Gül, Azerbaycan Başsavcılığı'nda Garalov ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeye karşı ilk desteğin Azerbaycan'dan geldiğini söyledi.

Azerbaycan yönetimine ve halkına teşekkür eden Gül, "." dedi.

Garalov da Zeytin Dalı Harekatı'nda kazanılan zafer dolayısıyla Türk halkını kutladı.

15 Temmuz darbe girişiminin Azerbaycan halkı tarafından şiddetle kınandığını bildiren Garalov, "Türk halkı FETÖ teröristlerine gereken yanıtı verdi. FETÖ ile mücadele konusunda Türk meslektaşlarımızla sıkı iş birliği içindeyiz. Azerbaycan'da da soruşturma açıldı. Bir televizyon kanalı, bir üniversite, çok sayıda okul kapatıldı." dedi.

Gül-Usubov Görüşmesi

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Usubov ile yaptığı görüşmede de Türkiye'nin terörizm ve terör örgütleriyle çok yoğun bir mücadele yürüttüğünü, bu yolda şehitler verdiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Gül, "Türkiye, terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürecektir. Hangi örgüt olursa olsun, hangi ülkeyi tehdit ederse etsin, bu mücadeleyi kararlı şekilde yapma azmimiz de ortadadır. Afrin operasyonuna Azerbaycan Cumhurbaşkanının ve halkının bize verdiği destek de unutulmaz. FETÖ ile mücadele konusunda da Azerbaycan'ın desteği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Usubov da Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin kardeş Türkiye olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan'ın en zor anlarında Türkiye'nin yardımını esirgemediğini ifade eden Usubov, "Kolluk kuvvetlerimizin şekillenmesinde, özellikle jandarma teşkilatımızın oluşmasında Türkiye'nin büyük yardımları oldu. Çok sayıda gencimiz Türkiye'de polis akademilerinde eğitim gördü." diye konuştu.

Güncel 03 Nisan 2018 13:39 FETÖ elebaşı Gülen, FETÖ'cü teröristlerin yakalanmasını hazmedemediKosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

Sanal suçlarla mücadelede, istihbarat çalışmalarında, organize suçlar ve terörle mücadelede Türkiye'nin büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Usubov, "Teröre karşı mücadelede artık saldırı konumunda olmanız memnuniyet vericidir. Onlara göz açtırmıyorsunuz. Bu çok iyidir. Bu tecrübe bizim için de önemlidir. Son yıllarda Türk emniyet güçlerinin aradığı 26 zanlıyı Türkiye'ye iade ettik. Aynı şekilde 4 kişi de sizden Azerbaycan'a iade edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ve Bakü Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.