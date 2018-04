Bakan Fakıbaba'dan flaş et açıklaması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Ramazan ayı öncesinde kesime gönderilecek hayvanların bekletildiğini ifade etti.

Amaçlarının hayvan sayısını arttırmak olduğunu kaydeden Fakıbaba"Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle sonra kasaba gönder kes. Değil tabi. Biz anayı arttıracağız, bunu arttırdığımız zaman hayvan sayısını arttırmış olacağız. Bizim burada esasında en büyük eksikliğimiz bu. Benden önce arkadaşlarımız hayvan sayısını çok miktarda arttırmışlar. Ama 2002 öncesi insanlar normalde bir kişi 6,7 kilogram et tüketirken şimdi kişi başına düşen et miktarı 15 kilo. Yani 2002’de nüfusumuz 60 milyon iken şimdi olmuş 90 milyon. Hayvan sayımız artıyor, ama insanların et tüketiminin artmasından dolayı hayvan sayısı yeterli gelmiyor. Ne yapmamız lazım, hayvan sayısını arttırmamız lazım. İnşallah bu senenin sonuna kadar 250 bin düveden 100 bin tanesini özellikle küçük ve orta ölçeklere dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle et fiyatlarında bazı büyük firmaların spekülasyon yaptığını anlatan Fakıbaba, "Yanlış anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var. Piyasadan 300 tane hayvan alıyor 28-30 liraya kilosunu, bir bakıyorsunuz ki fiyat olmuş 30 lira. Kendisi o zaman elindeki malın hepsini 30 liradan satıyor. Şimdi Allah var yani, bunu yiyecek olan benim 81 milyon vatandaşım var. Ben bunu düşünmek zorundayım. Ben burada garibana, fakir fukaraya ne diyebilirim arkadaş. Bunun hesabını ben öbür dünyada da vereceğim. Onun için bu regülasyon hiçbir zaman yerli üretici için yapılan bir regülasyon değildir. Bakın 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önü açıldı özel sektöre. Bunu da yanlış yorumluyorlar. Sanki 500 bin hayvan hemen Türkiye’ye gelecek. Yok öyle bir şey. Bu nedir, Ramazan geliyor diye normalde bugün kesimliğe, mezbahaneye gönderilmesi gereken hayvanı göndermiyor. Diyor ki nasılsa yarın Ramazan ayı gelecek. Fiyatlar artacak. Normalde bugün kesime gidecek hayvanı göndermiyor, hayvan yağlanıyor ve piyasada et sıkıntısı olunca fiyatlar da yükseliyor. Kardeşim yapma bunu. AK Parti hükümeti buna müsaade etmez. AK Parti’nin Tarım Bakanı buna müsaade etmez" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar