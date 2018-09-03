Başkan Erdoğan açıkladı: 2020 yılında Türkiye'de yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncüsü Kırgızistan'da düzenlenen ve açılışına katıldığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

3. Göçebe Oyunlarının açılışına katıldık. Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları, 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI NEDİR?

Çoğunlukla Orta Asya ağırlıklı, tarihlerinin büyük kısmında göçebelik kültürü olan ve dünya çapında düzenlenen oyunlardır. Oyunlarda yer alan başlıca ülkeler Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan, Rusya (Özellikle Saha, Buryatya, Altay, Kalmıkya, Başkurdistan) ve Afganistan'dır.

Kaynak: AA