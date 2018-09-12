Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe çok kritik görüşmeler!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Ajanslar