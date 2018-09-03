Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin, 'Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de suların ısındığı İdlib ile ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Esad'a bağlı rejim güçleri bölgeye mühimmat ve asker takviyesi yapıyor. Bölge 3 taraftan kuşatılmış durumda. Esad'ın bölgeye kimyasal silahları da gönderdiğine dair iddialar var.

Çavuşoğlu bir önceki açıklamasında İdlib'de askeri çözümün felaket olacağını söylemişti. BM'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye, Rusya ve İran'a çözüm için zaman verilmeli." denilmişti.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.