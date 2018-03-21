Bakan Çavuşoğlu Açıkladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson ile yaptığı görüşme için "İnsani bir görüşmeydi, kendisine şimdiye kadarki süreç için teşekkür ettik bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.

VARNA GÖRÜŞMELERİ

Gerçekçi olmamız gerekiyor. iki tarafta birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Biz herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz. Müzakere süreci ile ilgili şuan bir beklentimiz yok. AB'nin takındığı tavırdan dolayı bir beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB vae. AB'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledik.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN ADIM BEKLİYORUZ

Birlikte adım atabileceğimiz konular var. Vize serbestisi bunlardan biri. Biz son teklifimizi ilettik, cevabımızı bekliyoruz. Bu görüşmelerde bu konu gündeme gelebilir. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz.

ABD İLE MENBİÇ GÖRÜŞMESİ

ABD ile Menbiç'le anlaşmaya vardık değil, anlayışa vardık diyoruz. PKK'nın buradan çekilmesi gerekiyor. Şimdi müsteşarımızı gönderiyoruz, eğer mütabakata varırsak o zaman anlaşma olur.

Kaynak: Ajanslar