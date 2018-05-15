Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam saatlerinde Filistinli mevkidaşı Malki ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Kaynak: Ajanslar