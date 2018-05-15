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15 Mayıs 2018 00:18 | Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018 01:29

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü!

Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam saatlerinde Filistinli  mevkidaşı Malki ile bir telefon görüşmesi yaptı.  

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ÇavuşoğluKudüs


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