Bakan Bak'tan milli güreşçilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutan ve 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar rakibi Nedyalko Petrov'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda Rıza Kayaalp ise Rus güreşçi Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı ve kariyerindeki 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Spor 01 Mayıs 2018 20:42 Avrupa'nın en büyüğü yine KayaalpAvrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Kaynak: AA