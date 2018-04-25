Bakan Bak'tan derbi kararına ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TFF'nin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kaldığı yerden oynatma kararı, "Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. İki güzide kulübümüz, bu karara uyacaklardır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönündeki kararını değerlendirdi.

İstanbul Gençlik Festivali'nin Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Aşkın Bak, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde karar verdiği Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasına ilişkin, "Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün tarafları ülkemiz ve Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İki güzide kulübümüz, bu karara uyacaklardır." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbi karşılaşmasının, 57. dakikada meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilmek durumunda kalındığını hatırlatan Bak, "Bugün TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda gelen raporları değerlendirerek, müsabakanın kaldığı dakikadan itibaren tekrar ve seyircisiz olarak oynanması yönünde karar verdi. Karar Türk futbolu için hayırlı olsun. Karar merci TFF Yönetim Kurulu, hakem ve temsilci raporları ile tarafların savunmalarını da göz önünde bulundurarak, bu kararı aldı." diye konuştu.

Türkiye'de futbolun gelişmesinin ve şiddetten uzak bir yapı içinde bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, "Karar merci olarak TFF, bu kararı vermiştir. Kulüplerimiz açısından Tahkim Kurulu yolu vardır. Bence tüm ülke ve kulüpler olarak hep beraber, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Şiddetten arınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Bakanlık olarak 3 başmüfettiş görevlendirdiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bu soruşturmayı yürütüyor. Yaklaşık 40'ın üzerinde kişi gözaltında. Soruşturmaları ve sorguları sürüyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Önemli olan ülkemizin ve Türk sporunun huzuru. Şiddetten uzak bir yapı içerisinde yürümesi hepimizin arzusu. Müsabakalardan keyif almak istiyoruz. Güzel gollerin, harika pasların konuşulduğu bir Türk futbolu arzuluyoruz. Bunun için tüm paydaşlara görev düşüyor. Karar, Türk futbolu için hayırlı olsun."