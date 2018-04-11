Bakan Bak, dünya ikincisi Arslan Demir'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Arslan Demir'i kutladı.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya arenasında daima söz sahibi olan milli tekvandocularımızdan Arslan Demir kardeşim, Tunus'ta sergilediği üst düzey performans neticesinde gümüş madalya kazanmıştır. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu mücadele ile geleceğe dönük büyük ümit vadeden milli sporcumuz Arslan Demir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu madalyada emeği geçen teknik heyeti ve sporcumuzun ailesini de kutluyorum." ifadelerine yer verdi.





