Bakan Arslan'dan müjde! 5 bin personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin personel alınması için çalışmaların başlandığını belirtti.

PTT A.Ş.'nin Türkiye'ye yayılan hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli marka ve büyüklükte 2 bin 539 araç alındı. Anadolum Destek ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınarak 3 yıl süre ile PTT'ye tahsis edilen araçların teslim töreni TOFAŞ Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT'ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, "Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye'deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de AR-GE çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanında dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"PTT TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE"

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye'nin her ilçesinde, beldesinde PTT şubelerinin olduğuna dikkat çekerek, "Acentelerimiz ile birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 PTT matik mevcut. 42 bin çalışma arkadaşlarımız ile birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi e - ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kesintisiz götürüyoruz. Banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla yapıyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerekse özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimizdir. Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek" diye konuştu.

"MUHALEFET HÂLÂ ADAY BELİRLEYEMİYOR"

Muhalefetin seçim öncesi hâlâ cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini söyleyen Arslan, "Bu ülkenin yürütme organının cumhurbaşkanlığı yürütme sistemi ve onun da başının cumhurbaşkanı olduğunu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hâlâ bir aday belirleyebilmiş değiller. Sanki fal bakar gibi, bu ülke gerçeklerini bilmeyen bir kimse getirip, bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz diye hesaplar yapıyorlar. Halbuki adayınızı önceden belirleyeceksiniz. Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini, ne tür hedeflere ortaya koyduğunu vatandaşa anlatmak zorundadır. Vatandaş da bilmelidir ki, evet 2023 hedeflerine, 2035, 2053 2071 vizyonuna ben bu anlayış ile yürüyeceğim ve kararımı vereceğim" şeklinde konuştu.

"Ana muhalefet lideri hâlâ bu ülkenin cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile yönetilebileceğini anlamasa da, bu milleti anlayan, bu millete hizmetkar olan bir anlayış, bir parti, bir cumhurbaşkanı, cumhur ittifak sistemi ve onların adayı olan bir Recep Tayyip Erdoğan var" diyen Arslan, "Biz Cumhurbaşkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte son 15 yılda bu ülkeyi nasıl 3 kat büyüttüysek, bundan sonra da büyüme trendini devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı

Kaynak: Ekonomi