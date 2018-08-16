Bakan Albayrak'tan yatırımcılara Türkiye çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak' 6 bin yabancı yatırımcıyla telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Albayrak toplantıda yatırımcılara Türkiye'nin mali yapısından ve atılacak adımlardan bahsederek yatırım çağrısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans yöntemiyle 6 bin yabancı yatırımcıyla buluştu.

TÜM BANKALARA GÖREV VERİLDİ

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak. İddialı tasarruf programı için tüm bankalara görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz. Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz.Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

PİYASA DIŞI TEDBİRLER GÜNDEMİMİZDE YOK

İstihdam piyasasında esnekliğin sağlanması da bir öncelik. Yatırım toplumunda destek görüyoruz, Türk ekonomisine güven devam edecek. Olumsuz şartlar yaşıyoruz, ancak üstesinden geleceğiz. Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı tedbirler uygulamadı, gündemimizde yok. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. Güveni artırmak için her adımı atacağız. Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı.

YABANCI YATIRIMCIYA ODAKLANDIK

Ermaye kontrolleri için herhangi bir planımız olmadığını vurgulamak istiyorum. Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık. Mali disiplinde hedefe harcamaları sıkılaştırarak ulaşacağız. Mali patikadan ayrılmayacağız. Mali disiplin ekonominin ana çıpalarından biri. Hükümet belirli harcama kısıntıları yapacak. Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz. Enflasyon ile mücadele için para politikası yeterli değil. Para politikası ile mali politika arasında koordine edilmiş dengeli yaklaşıma ihtiyaç var. Yeni bakanlığın ve para politikasının koordinasyonu çok önemli.

IMF İLE İŞBİRLİĞİ PLANIMIZ YOK

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. IMF ile işbirliği planımız yok. Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyalog geliştireceğiz. Sürdürülebilir büyüme için ekonomi yeniden dengelenmeli. Ekonomide ılımlı bir büyüme oranı bekliyoruz.

HALKBANK İLE İLGİLİ CEZA BEKLEMİYORUZ

Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz. Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı. FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.

EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK

Önümüzdeki iki hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız. Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalar ile daha sürdürülebilir büyümeyi başaracağız.

ÜLKELERE ABD ÇAĞRISI

Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var. Doğrudan yatırımlar da var. Katar yatırım paketi swap kanallarını da içeriyor, doğrudan yatırımları da içeriyor. Birçok farklı ülke ABD yaptırımları ile karşılaşıyor, koordinasyon içinde olmamız gerekli.

Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı.

Kaynak: Ajanslar