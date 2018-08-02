Bakan Albayrak'tan ABD'ye tepki!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ABD'nin yaptırımlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU KARAR BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Albayrak, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak." dedi.

"GİRİŞİMLERİN TAMAMI BOŞA ÇIKACAK"

Öte yandan Albayrak, "Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar