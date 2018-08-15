Bakan Albayrak'ın zirvesine 3 bin yatırımcının katılacağı öğrenildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı telefonferans için 3 bin uluslararası yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakPerşembe günü, bir telekonferans ile küresel yatırımcılarla Türkiye ekonomisini şaha kaldıracak bir toplantı düzenleyecek.

ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyordu.

3 BİN YABANCI YATIRIMCI KAYIT YAPTIRDI



Yapılan açıklamaya göre, Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı telefonferans için 3 bin uluslararası yatırımcı kayıt yaptırdı.

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Kaynak: Ajanslar