Bakan Albayrak'ın Türkiye ekonomisine güveni tam!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz piyasasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz piyasasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kriter Dergisi'ne konuşan Bakan Albayrak, ekonomide yaşananlara ilişkin yapılan anketlerin sonucunu da paylaştı.

KURDAKİ DALGALANMA EKONOMİK DEĞİL SİYASİ



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bir üniversitemizin anketine göre milletimizin yüzde 75'i döviz kurlarındaki dalgalanmayı ekonomik değil siyasi temelli bir hareket olarak görüyor. Zaman zaman şu görüşümü paylaşıyorum: Milletimiz kendisine ve devletine yönelik art niyetli hamleleri idrak noktasında siyasetin dahi ötesinde bir birikime ve farkındalığa sahip. Onların desteği ve vakur duruşu ile her dönemde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

TAKTİK YERİNE STRAJETİK EKONOMİ YÖNETİMİ

Ekonomide yeni dönemin şifrelerinden de bahseden Bakan Albayrak, "Kararlı ve katılımcı yeni yaklaşım ile birlikte karşılaşılan sorunlara geçici değil yapısal çözümler üretebilen yani "taktik" yerine "stratejik" bir ekonomi yönetimi tarzı uygulayacağız." dedi.

Kaynak: AA