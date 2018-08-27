Bakan Albayrak'ın kritik görüşmesinden çıkan karar açıklandı: "Güvenilir değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi. La Maire, öncelikle ABD'nin Türkiye ve Avrupa'ya yönelik haksız yaptırımların görüşüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından ilk sözü alan La Maire, öncelikle ABD'nin Türkiye ve Avrupa'ya yönelik haksız yaptırımların görüşüldüğünü belirtti.

La Maire, "Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına. Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde. Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Ekonomimize olan saldırılarda Fransa tarihi duruş sergiledi. İki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. 14 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 20 milyar dolara taşımak istiyoruz.

DOLAR GÜVENİLİR DEĞİL, EURO ÖNEM KAZANIYOR

İki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. Fransa bu sağlıksız adımlar karşısında dostluğunu esirgemedi. İki ülkenin ticari ekonomik hacmi dediğimiz 14 milyar Euro olan hacmi 20 milyar euroya çıkarmayı konuştuk. Atılan adımlar Amerika'nın itibarını zedelediği gibi yalnızlaştırdı. Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor.

BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDIK

Türkiye olarak bu süreçte Dünya Ticaret örgütü anlaşmaya uymayan vegiler konusunda Dünya Ticaret Örgütü konusunu ele aldık. Birlikte hareket etmek iki ülkenin çıkarına olacağı çok açıktır. İran konusunu konuştuk. Türkiye bölgedeki istikrarlı liman olan çok nadir ülkelerden biridir. Bugün bir kez daha bunu ortaya koyduk ki Amerika ve İran konusunda da aynı konuda düşünüyor ve birlikte hareket etme kararı aldık.

Kaynak: Ajanslar