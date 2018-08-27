Bakan Akar: "Huzur içindeki günler yakın"

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele) Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır"

Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı.

"BİRLİĞİMİZ İÇİN TSK GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"



Milli Savunma Bakanı şunları söyledi; "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

Kaynak: Ajanslar