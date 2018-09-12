Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile Suriye için görüştü!
Edinilen bilgiye göre, Fransa Savunma Bakanı Parly'nin talebi üzerine, Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Fransa Savunma Bakanı Parly'nin talebi üzerine, Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Libya ve Suriye ile terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
KAZAKİSTAN SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Bakan Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'i Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.
Tören kıtasını selamlayan konuk bakan, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar ile Ermekbayev görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA