Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

3 KONU ELE ALINDI



Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

GÜN İÇİNDE POMPEO VE ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE 3 AĞUSTOS'TA SİNGAPUR'DA BİR ARAYA GELDİ

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşıyla 3 Ağustos'ta yüz yüze görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" dile getirmişti.

RAHİP BRUNSON MESELESİ ELE ALINDI

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu belirtmişti.

HEYET EN KISA SÜREDE ABD'YE GİDECEK

Bu arada, gün içinde ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği ifade edilmişti.

Heyetin en kısa sürede ABD'ye hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar