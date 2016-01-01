Son Dakika!
Video / Gündem / Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!
5
Gündem 06 Nisan 2018 - 13:49
Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi