Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi

Maliye Bakanı Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi.

Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız. "

AÇIKLAMA:

Gündem 06 Nisan 2018 13:49 Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi

Kaynak: AA