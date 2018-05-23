Bakan açıkladı: Türkiye'de petrol arama seferberliği başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güneydoğu'da gravite verilerinin toplandığını duyurdu.

PKK'lı teröristlerin yurt içinden temizlenerek terörle mücadele sınır ötesi dönemin başlamasının ardından Türkiye'nin ekonomisine büyük ivme kazandıracak ilk adım atıldı.

Güneydoğu'da geniş kapsamlı petrol arama çalışmaları başladı.

ŞEMDİNLİ'DEN CİZRE'YE, VAN'DAN SİİRT'E KADAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım."dedi.

MADEN VE PETROL ARAMALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni ve güncel verilerle iyileştirilecek gravite veri altyapısı sayesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) gibi kurumlar jeolojik ve jeofizik haritalarını güncelleyerek maden ve petrol arama amaçlı yorumlarını geliştirebilecek.

Kaynak: Ajanslar